FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Савелий Коростелёв занял итоговое восьмое место в общем зачёте «Тур де Ски» — 2025/2026

Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял итоговое восьмое место в общем зачёте «Тур де Ски» — 2025/2026. Его лучшим результатом по итогу многодневки стало четвёртое место в финальном масс-старте в гору.

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Второе место занял Маттис Стенсхаген (Норвегия), замкнул тройку призёров Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.
  2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.
  5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.
  6. Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.
  7. Гус Шумахер (США) +2.17,0.
  8. Савелий Коростелёв (Россия) +2.28,5.

Напомним, Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Это дебютный «Тур де Ски» для россиянина.

Материалы по теме
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
