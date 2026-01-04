22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял итоговое восьмое место в общем зачёте «Тур де Ски» — 2025/2026. Его лучшим результатом по итогу многодневки стало четвёртое место в финальном масс-старте в гору.
Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Второе место занял Маттис Стенсхаген (Норвегия), замкнул тройку призёров Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.
- Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.
- Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.
- Гус Шумахер (США) +2.17,0.
- Савелий Коростелёв (Россия) +2.28,5.
Напомним, Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Это дебютный «Тур де Ски» для россиянина.