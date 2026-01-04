22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял итоговое восьмое место в общем зачёте «Тур де Ски» — 2025/2026. Его лучшим результатом по итогу многодневки стало четвёртое место в финальном масс-старте в гору.

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Второе место занял Маттис Стенсхаген (Норвегия), замкнул тройку призёров Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5. Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6. Гус Шумахер (США) +2.17,0. Савелий Коростелёв (Россия) +2.28,5.

Напомним, Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Это дебютный «Тур де Ски» для россиянина.