Известно, какие призовые получит Савелий Коростелёв за 8-е место по итогам «Тур де Ски»

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), получит от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) € 12 тыс. за итоговое восьмое место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

Чемпион многодневки норвежец Йоханнес Клебо за очередной титул получит € 80 тыс.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги: