Известно, какие призовые получит Савелий Коростелёв за 8-е место по итогам «Тур де Ски»
Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), получит от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) € 12 тыс. за итоговое восьмое место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.
Чемпион многодневки норвежец Йоханнес Клебо за очередной титул получит € 80 тыс.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.
- Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.
- Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.
- Гус Шумахер (США) +2.17,0.
- Савелий Коростелёв (Россия) +2.28,5.
