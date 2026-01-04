Скидки
Главная Лыжи Новости

Известно, какие призовые получит Савелий Коростелёв за 8-е место по итогам «Тур де Ски»

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), получит от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) € 12 тыс. за итоговое восьмое место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

Чемпион многодневки норвежец Йоханнес Клебо за очередной титул получит € 80 тыс.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.
  2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.
  5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.
  6. Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.
  7. Гус Шумахер (США) +2.17,0.
  8. Савелий Коростелёв (Россия) +2.28,5.
