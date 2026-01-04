Видео: борьба Коростелёва и Иверсена на финише за тройку в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелёв в борьбе занял четвёртое место в финальной гонке с общего старта на 10 км свободным стилем в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Норвежец Эмиль Иверсен лишил россиянина бронзы, обойдя его за несколько метров до финиша.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Финальный масс-старт в гору на 10 км, мужчины, свободный стиль:

1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 33.25,5.

2. Жюль Лапьер (Франция) – отставание 6,6.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +20,4.

4. Савелий Коростелёв (Россия) +25,4.

5. Харальд Амундсен (Норвегия) +30,1.

По итогам многодневки Коростелёв занял восьмое место в общем зачёте. Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря.