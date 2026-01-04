Скидки
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Лыжи Новости

Видео: борьба Коростелёва и Иверсена на финише за тройку в масс-старте на «Тур де Ски»

Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв в борьбе занял четвёртое место в финальной гонке с общего старта на 10 км свободным стилем в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Норвежец Эмиль Иверсен лишил россиянина бронзы, обойдя его за несколько метров до финиша.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Финальный масс-старт в гору на 10 км, мужчины, свободный стиль:

1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 33.25,5.
2. Жюль Лапьер (Франция) – отставание 6,6.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +20,4.
4. Савелий Коростелёв (Россия) +25,4.
5. Харальд Амундсен (Норвегия) +30,1.

По итогам многодневки Коростелёв занял восьмое место в общем зачёте. Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря.

