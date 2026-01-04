Скидки
«Какой-то ад!» Коростелёв прокомментировал 4-е место в масс-старте в гору на «Тур де Ски»

«Какой-то ад!» Коростелёв прокомментировал 4-е место в масс-старте в гору на «Тур де Ски»
Комментарии

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), прокомментировал четвёртое место в финальном масс-старте на 10 км в свободном стиле на «Тур де Ски» — 2025/2026.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4

«Это был какой-то ад! Если честно, если сравнивать нашу гору и эту, эта раза в два, когда начинается стена, круче. Это всё, что я могу сказать. И ещё чёртов дед на Эмиле, который включил третью космическую на финише», — сказал Коростелёв в телеграм-канале «Okko Зимний Спорт».

По итогам дебютной для себя многодневки Коростелёв занял восьмое место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.
  2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.
  5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.
  6. Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.
  7. Гус Шумахер (США) +2.17,0.
  8. Савелий Коростелёв (Россия) +2.28,5.
