«Какой-то ад!» Коростелёв прокомментировал 4-е место в масс-старте в гору на «Тур де Ски»

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), прокомментировал четвёртое место в финальном масс-старте на 10 км в свободном стиле на «Тур де Ски» — 2025/2026.

«Это был какой-то ад! Если честно, если сравнивать нашу гору и эту, эта раза в два, когда начинается стена, круче. Это всё, что я могу сказать. И ещё чёртов дед на Эмиле, который включил третью космическую на финише», — сказал Коростелёв в телеграм-канале «Okko Зимний Спорт».

По итогам дебютной для себя многодневки Коростелёв занял восьмое место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги: