FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Главная Лыжи Новости

Фото: Савелий Коростелёв на награждении после четвёртого места в масс-старте «Тур де Ски»

Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, ставший четвёртым в финальной гонке с общего старта на 10 км свободным стилем в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026, принял участие в награждении. Норвежец Эмиль Иверсен лишил россиянина бронзы, обойдя его за несколько метров до финиша.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4

По итогам многодневки Коростелёв занял восьмое место в общем зачёте многодневки. Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря.

Победу в масс-старте одержал представитель Норвегии Маттис Стенсхаген, который преодолел дистанцию за 33.25,5. Второе место занял француз Жюль Лапьер, отставший от победителя на 6,6 секунды.

