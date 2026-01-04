Фото: Савелий Коростелёв на награждении после четвёртого места в масс-старте «Тур де Ски»

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, ставший четвёртым в финальной гонке с общего старта на 10 км свободным стилем в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026, принял участие в награждении. Норвежец Эмиль Иверсен лишил россиянина бронзы, обойдя его за несколько метров до финиша.

По итогам многодневки Коростелёв занял восьмое место в общем зачёте многодневки. Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря.

Победу в масс-старте одержал представитель Норвегии Маттис Стенсхаген, который преодолел дистанцию за 33.25,5. Второе место занял француз Жюль Лапьер, отставший от победителя на 6,6 секунды.