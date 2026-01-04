Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв попал в топ-5 горного зачёта «Тур де Ски» — 2025/2026

Савелий Коростелёв попал в топ-5 горного зачёта «Тур де Ски» — 2025/2026
Комментарии

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), попал в топ-5 горного зачёта престижной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Горный зачёт. Итоги:

  1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 63 очка.
  2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 36.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 29.
  4. Жюль Лапьер (Франция) – 24.
  5. Савелий Коростелёв (Россия) – 24.
  6. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 20.
  7. Джо Дэвис (Великобритания) – 15.
  8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 13.
  9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 8.
  10. Ларс Хегген (Норвегия) – 5.

Зачёт формировался по итогам финального масс-старта в гору, а также результатов прохождения спортсменами отсечек в гонках 29 и 31 декабря.

Материалы по теме
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android