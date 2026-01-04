Савелий Коростелёв попал в топ-5 горного зачёта «Тур де Ски» — 2025/2026
Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), попал в топ-5 горного зачёта престижной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Горный зачёт. Итоги:
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 63 очка.
- Эмиль Иверсен (Норвегия) – 36.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 29.
- Жюль Лапьер (Франция) – 24.
- Савелий Коростелёв (Россия) – 24.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) – 20.
- Джо Дэвис (Великобритания) – 15.
- Федерико Пеллегрино (Италия) – 13.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 8.
- Ларс Хегген (Норвегия) – 5.
Зачёт формировался по итогам финального масс-старта в гору, а также результатов прохождения спортсменами отсечек в гонках 29 и 31 декабря.
