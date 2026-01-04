Скидки
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Лыжи

Савелий Коростелёв стал 15-м в спринтерском зачёте «Тур де Ски» — 2025/2026

Савелий Коростелёв стал 15-м в спринтерском зачёте «Тур де Ски» — 2025/2026
Комментарии

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), занял 15-е место в спринтерском зачёте по итогам многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Спринтерский зачёт. Итоги:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 73.

2. Ларс Хеген (Норвегия) — 43.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 29.

4. Жуль Лапьер (Франция) — 24.

5. Антон Гран (Швеция) — 20.

15. Савелий Коростелёв (Россия) — 4.

Отметим, Коростелёв попал в топ-5 горного зачёта «Тур де Ски» — 2025/2026, став пятым.

Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
