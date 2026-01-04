«Работали, старались, выкладывались». Юлия Ступак подвела итоги «Гонки чемпионов»

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Юлия Ступак опубликовала пост по итогам смешанной эстафеты в рамках «Гонки чемпионов», которая прошла в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз».

«Наша четвёрка — четвёртая. Работали, старались, выкладывались … И поэтому довольны. Самое главное, что добавили спорта в эти праздники для любителей лыж и биатлона! Вообще эти пару дней были классные! Атмосфера шикарная! Рязань, спасибо», — написала Ступак на своей странице в социальных сетях.

Команда лыжницы Вероники Степановой выиграла смешанную эстафету в рамках «Гонки чемпионов». Наталия Шевченко, Степанова, Даниил Усов, Иван Якимушкин преодолели дистанцию за 1:35.22,8.