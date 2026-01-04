«Просто красавчик». Бакуров высказался об итогах гонки в гору от Коростелёва
Российский лыжник Александр Бакуров поздравил соотечественника Савелия Коростелёва с четвёртым место в масс-старте на 10 км в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Савелий на финише уступил норвежцу Эмилю Иверсену. За происходящим Бакуров наблюдал вместе с лыжниками и биатлонистами, которые в этот момент соревновались на «Гонке чемпионов» в Рязани.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4
«Савелия поздравляем просто с невероятной гонкой. Стояли, болели на награждении. Савелий просто красавчик», — сказал Бакуров в телеграм-канале «Комитет спортсменов».
По итогам многодневки Коростелёв занял восьмое место в общем зачёте многодневки. Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря.
