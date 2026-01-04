Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Не могу в это поверить». Маттис Стенсхаген — о победе в масс-старте на «Тур де Ски»

«Не могу в это поверить». Маттис Стенсхаген — о победе в масс-старте на «Тур де Ски»
Комментарии

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген прокомментировал победу в масс-старте на «Тур де Ски» — 2025/2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4

«Не знаю, что произошло. Просто дал полный газ, форма сегодня была такой хорошей. Не могу в это поверить, это чудо. Времена чудес не прошли! Почти не понимаю, что произошло. На последнем участке была чистая первозданная сила. Безумно горжусь этой победой.

Это ощущение мастерства, которое я, наверное, никогда больше в жизни не испытаю. Подумал об этом, когда Лапьер оторвался: «Теперь я в такой позиции, какой, возможно, больше никогда не будет. Теперь иди на всю катушку, ради жизни!» — приводит слова Стенсхагена NRK.

Материалы по теме
Маттис Стенсхаген выиграл масс-старт в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android