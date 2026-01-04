«Не могу в это поверить». Маттис Стенсхаген — о победе в масс-старте на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген прокомментировал победу в масс-старте на «Тур де Ски» — 2025/2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Не знаю, что произошло. Просто дал полный газ, форма сегодня была такой хорошей. Не могу в это поверить, это чудо. Времена чудес не прошли! Почти не понимаю, что произошло. На последнем участке была чистая первозданная сила. Безумно горжусь этой победой.

Это ощущение мастерства, которое я, наверное, никогда больше в жизни не испытаю. Подумал об этом, когда Лапьер оторвался: «Теперь я в такой позиции, какой, возможно, больше никогда не будет. Теперь иди на всю катушку, ради жизни!» — приводит слова Стенсхагена NRK.