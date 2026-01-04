Дарья Непряева заняла шестое место в масс-старте в гору на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла шестое место в финальной гонке с общего старта на 10 км свободным стилем в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Она отстала от лидера на 1.04,3.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Финальный масс-старт в гору на 10 км, женщины, свободный стиль:

1. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 37.05,3.

2. Джессика Диггинс (США) +8,8.

3. Хейди Венг (Норвегия) +14,4.

4. Тереза Штадлобер (Австрия) +17,5.

5. Эбба Андерссон (Швеция) +21,9.

6. Дарья Непряева (Россия) +1.04,3.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. В рамках «Тур де Ски» Дарья показала лучший результат в карьере на Кубке мира — восьмое место в масс-старте на 5 км свободным стилем.