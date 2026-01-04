Каролине Симпсон-Ларсен выиграла финальный масс-старт на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен стала победителем масс-старта на 10 км свободным стилем в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Она преодолела дистанцию за 37.05,3. Второе место заняла американка Джессика Диггинс, отстав от лидера на 8,8. Тройку замкнула Хейди Венг (+14,4).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
37:05.3
2
Джессика Диггинс
США
+8.8
3
Хейди Венг
Норвегия
+14.4
Российская лыжница Дарья Непряева заняла шестое место (+1.04,3).
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Финальный масс-старт в гору на 10 км, женщины, свободный стиль:
1. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 37.05,3.
2. Джессика Диггинс (США) +8,8.
3. Хейди Венг (Норвегия) +14,4.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +17,5.
5. Эбба Андерссон (Швеция) +21,9.
6. Дарья Непряева (Россия) +1.04,3.
7. Нора Саннесс (Норвегия) +1.22,0.
8. Элисон Мэки (Канада) +1.24,5.
