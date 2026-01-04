Савелий Коростелёв поддержал Дарью Непряеву во время финала «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелёв поддержал соотечественницу Дарью Непряеву во время гонки в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. На момент записи видео лыжница шла 10-й, но в итоге финишировала на шестом месте.

«Даша, оп-оп-оп! 10-й идёшь, молодец. Тяжело сейчас будет всем. Дашка, ты легче, ты уходишь, всё! Давай-давай. Самая тяжёлая часть. Умница», — сказал Савелий Коростелёв в видео в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Ранее Коростелёв сам преодолел эту же дистанцию, заняв четвёртое место. В общем зачёте многодневки он стал восьмым. Непряева в генеральной классификации заняла 10-е место.