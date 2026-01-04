Савелий Коростелёв поддержал Дарью Непряеву во время финала «Тур де Ски»
Российский лыжник Савелий Коростелёв поддержал соотечественницу Дарью Непряеву во время гонки в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. На момент записи видео лыжница шла 10-й, но в итоге финишировала на шестом месте.
«Даша, оп-оп-оп! 10-й идёшь, молодец. Тяжело сейчас будет всем. Дашка, ты легче, ты уходишь, всё! Давай-давай. Самая тяжёлая часть. Умница», — сказал Савелий Коростелёв в видео в телеграм-канале «Комитет спортсменов».
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
37:05.3
2
Джессика Диггинс
США
+8.8
3
Хейди Венг
Норвегия
+14.4
Ранее Коростелёв сам преодолел эту же дистанцию, заняв четвёртое место. В общем зачёте многодневки он стал восьмым. Непряева в генеральной классификации заняла 10-е место.
