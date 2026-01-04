Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв поддержал Дарью Непряеву во время финала «Тур де Ски»

Савелий Коростелёв поддержал Дарью Непряеву во время финала «Тур де Ски»
Савелий Коростелёв
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв поддержал соотечественницу Дарью Непряеву во время гонки в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. На момент записи видео лыжница шла 10-й, но в итоге финишировала на шестом месте.

«Даша, оп-оп-оп! 10-й идёшь, молодец. Тяжело сейчас будет всем. Дашка, ты легче, ты уходишь, всё! Давай-давай. Самая тяжёлая часть. Умница», — сказал Савелий Коростелёв в видео в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
37:05.3
2
Джессика Диггинс
США
+8.8
3
Хейди Венг
Норвегия
+14.4

Ранее Коростелёв сам преодолел эту же дистанцию, заняв четвёртое место. В общем зачёте многодневки он стал восьмым. Непряева в генеральной классификации заняла 10-е место.

Материалы по теме
Что сотворили россияне на «Тур де Ски»?! Непряева и Коростелёв попали в «цветы». LIVE
Live
Что сотворили россияне на «Тур де Ски»?! Непряева и Коростелёв попали в «цветы». LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android