FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
17:30 Мск
Лыжи

Дарья Непряева стала 10-й в общем зачёте «Тур де Ски» — 2025/2026

Дарья Непряева стала 10-й в общем зачёте «Тур де Ски» — 2025/2026
Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла 10-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей многодневки. Вторую строчку заняла австрийская спортсменка Тереза Штадлобер. Тройку замкнула норвежка Хейди Венг.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт. Итоги:

  1. Джессика Диггинс (США) — 2:11.26,1.
  2. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.17,7.
  3. Хейди Венг (Норвегия) +2.31,6.
  4. Эбба Андерссон (Швеция) +2.41,1.
  5. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +3.30,0.
  6. Юханна Матинтало (Финляндия) +3.32,3.
  7. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +4.02,2.
  8. Моа Илар (Швеция) +4.21,0.
  9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +4.36,1.
  10. Дарья Непряева (Россия) +4.55,5.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
