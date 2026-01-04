Во время церемонии награждения с участием Коростелёва на «ТдС» появились флаги России

Сегодня, 4 января, прошла церемония награждения гонки в гору на 10 км в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026 с участием Савелия Коростелёва, ставшего четвёртым. Во время официальной части на стадионе появились болельщики с флагами России, сообщает Expressen. Напомним, отечественные на турнире выступают в нейтральном статусе.

Российские флаги заметили организаторы соревнований. Директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси после этого присутствовал с Коростелёвым в микст-зоне и отметил, что не может запретить фанатам использовать национальную символику. Сам спортсмен затем сфотографировался с болельщиками, но без флагов.

«Увидел российский флаг и хотел посмотреть за тем, что происходит. То, что у кого-то из публики есть флаг, — не в нашей компетенции. Но если бы Коростелёв праздновал с ним в финишной зоне, это было бы нарушением правил», — приводит слова Сасси Expressen.