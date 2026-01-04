Скидки
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
«Очень необычно». Шведский лыжник отреагировал на появление болельщиков с флагом России

Эдвин Ангер
Шведский лыжник Эдвин Ангер высказался о присутствии на многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026 болельщиков с российскими флагами. Он отметил, что подобная ситуация не коррелирует с нейтральным статусом спортсменов из России на Кубке мира.

«Даже не знаю, что сказать, но это очень необычно. Не кажется нейтральным, когда здесь размахивают российскими флагами», — приводит слова Ангера Expressen.

Российские флаги заметили организаторы соревнований после масс-старта на 10 км. Он состоялся сегодня, 4 января. Директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси после этого присутствовал с Коростелёвым в микст-зоне и отметил, что не может запретить фанатам использовать национальную символику. Сам спортсмен затем сфотографировался с болельщиками, но без флагов.

