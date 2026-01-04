Коростелёв поделился радостными фотографиями после финиша Непряевой в топ-10 «Тур де Ски»

Российский лыжник двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв опубликовал пост после «Тур де Ски» — 2025/2026. В гонке в гору он стал четвёртым, а его коллега по сборной, Дарья Непряева, заняла шестую позицию. Оба спортсмена дебютировали на престижной многодневке.

«Первый «Тур де Ски» и сразу юбилейный. Дашка списывает, но не точь-в-точь», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

В генеральной классификации Савелий Коростелёв занял восьмое место, а Дарья Непряева в генеральной классификации расположилась на 10-й позиции.

Ранее организаторы соревнований после масс-старта на 10 км заметили российские флаги. Директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси после этого присутствовал с Коростелёвым в микст-зоне и отметил, что не может запретить фанатам использовать национальную символику. Сам спортсмен затем сфотографировался с болельщиками, но без флагов.