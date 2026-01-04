Скидки
«Всегда круто побеждать». Йоханнес Клебо — о выступлении на «Тур де Ски» — 2025/2026

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление на «Тур де Ски» — 2025/2026. Он в пятый раз в карьере выиграл престижную многодневку. Это абсолютный рекорд как у мужчин, так и у женщин.

«Всегда весело соревноваться на «Тур де Ски», всегда круто побеждать. Мне нравится сама концепция и всё остальное, это здорово. Самым большим вызовом, наверное, был забег на 5 км. Это было что-то новое, чего мы никогда раньше не делали, так что это было сложно, но остальное прошло довольно хорошо, и я тоже был в хорошей форме. Теперь важно хорошо восстановиться, а план — снова поехать на высоту и подготовиться к Олимпиаде», — приводит слова Клебо пресс-служба FIS.

