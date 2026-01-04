Скидки
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
17:30 Мск
Лыжи

Фото: Дарья Непряева вышла на церемонию награждения в рамках «Тур де Ски»

Дарья Непряева
Комментарии

Победительница Кубка России по лыжным гонкам Дарья Непряева приняла участие в церемонии награждения по итогам масс-старта на 10 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Россиянка заняла шестое место, отстав от лидера на 1.04,3.

Фото: кадр из трансляции

Непряева в генеральной классификации многодневки стала 10-й. Это её дебютный турнир подобного уровня.

Ранее организаторы соревнований после масс-старта на 10 км у мужчин заметили российские флаги. Директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси после этого присутствовал с Коростелёвым в микст-зоне и отметил, что не может запретить фанатам использовать национальную символику. Сам спортсмен затем сфотографировался с болельщиками, но без флагов.

Новости. Лыжи
