Японец Рен Никайдо впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Рен Никайдо из Японии одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Инсбруке (Австрия). За своё выступление он получил от судей 276,5 балла. Японец впервые завоевал золото на этапе КМ. Соревнования в Австрии проходят в рамках «Турне четырёх трамплинов».

Второе место досталось словенскому спортсмену Домену Превцу (276,0 балла), а тройку сильнейших замкнул хозяин трамплина Штефан Эмбахер (275,8). Австриец Даниэль Чофениг занял шестое место (255,3), а титулованный японец Рёю Кобаяси стал 10-м (250,7).

На данный момент прошло три этапа из четырёх в рамках «Турне четырёх трамплинов». Лидерство в генеральной классификации у словенца Превца.