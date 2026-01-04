Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Японец Рен Никайдо впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Японец Рен Никайдо впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
Рен Никайдо
Комментарии

Рен Никайдо из Японии одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Инсбруке (Австрия). За своё выступление он получил от судей 276,5 балла. Японец впервые завоевал золото на этапе КМ. Соревнования в Австрии проходят в рамках «Турне четырёх трамплинов».

Второе место досталось словенскому спортсмену Домену Превцу (276,0 балла), а тройку сильнейших замкнул хозяин трамплина Штефан Эмбахер (275,8). Австриец Даниэль Чофениг занял шестое место (255,3), а титулованный японец Рёю Кобаяси стал 10-м (250,7).

На данный момент прошло три этапа из четырёх в рамках «Турне четырёх трамплинов». Лидерство в генеральной классификации у словенца Превца.

Материалы по теме
Россияне мощно завершили «Тур де Ски»! Непряева и Коростелёв впервые заехали в «цветы»
Россияне мощно завершили «Тур де Ски»! Непряева и Коростелёв впервые заехали в «цветы»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android