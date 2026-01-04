Скидки
«Рад за неё как за себя». Терентьев — о результате Дарьи Непряевой на «Тур де Ски»

«Рад за неё как за себя». Терентьев — о результате Дарьи Непряевой на «Тур де Ски»
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев отреагировал на выступление Дари Непряевой на «Тур де Ски» — 2025/2026. По итогам многодневки россиянка заняла 10-е место в общем зачёте.

Фото: Из личного архива Александра Терентьева

«В первом же ТDS девочка в панамке занимает 10-е место — рад за неё как за себя. P.S. Как быстро растут дети», — написал Терентьев в социальных сетях.

В заключительном масс-старте на 10 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски» россиянка заняла шестое место, отстав от лидера на 1.04,3. Победительницей гонки стала норвежская спортсменка Каролине Симпсон-Ларсен. Она преодолела дистанцию за 37.05,3.

