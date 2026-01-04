«Вот и объективный функциональный уровень». Волков — о Непряевой и Коростелёве на «ТдС»

Российский лыжник Сергей Волков высказался о результатах Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026. В заключительном масс-старте на 10 км свободным стилем в гору Дарья стала шестой, а Савелий — четвёртым.

«Какой же камбэк от Даши в общем зачёте и первая цветочная церемония! Рад, что мой прогноз на топ-6 от каждого из ребят в отдельно взятой гонке оправдался. Вот вам и объективный функциональный уровень российских лыжников. Без фактора спусков и работы инвентаря», — написал Волков в телеграм-канале.

В генеральной классификации Савелий Коростелёв занял восьмое место, а Дарья Непряева в генеральной классификации расположилась на 10-й строчке.