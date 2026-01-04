Скидки
Савелий Коростелёв облил Дарью Непряеву шампанским после «Тур де Ски»

Комментарии

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева отпраздновали завершение многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Коростелёв после церемонии награждения по итогам женской гонки в гору облил Непряеву шампанским. Кадры с радостными спортсменами были опубликованы в телеграм-канале «Ски Доуп».

Напомним, в генеральной классификации многодневки Коростелёв занял восьмое место, а Непряева расположилась на 10-й строчке.

Ранее организаторы соревнований после масс-старта на 10 км заметили российские флаги. Директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси после этого присутствовал с Коростелёвым в микст-зоне и отметил, что не может запретить фанатам использовать национальную символику. Сам спортсмен затем сфотографировался с болельщиками, но без флагов.

