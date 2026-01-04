Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Непряева поднялась на 28-е место, Диггинс — лидер

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Непряева поднялась на 28-е место, Диггинс — лидер
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1216 очков. Второе место занимает шведка Моа Илар (1032 очка). Россиянка Дарья Непряева поднялась на 28-ю строчку (328).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 4 января:

1. Джессика Диггинс (США) – 1216 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1032.
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 803.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 774.
5. Майя Дальквист (Швеция) – 765.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 716.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 715.
8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 691.
9. Юханна Матинтало (Финляндия) — 611.
10. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) — 599.

28. Дарья Непряева (Россия) – 328.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
