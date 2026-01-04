Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Коростелёв стал 19-м, Клебо — лидер

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 1294 очка. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (1048 очков), россиянин Савелий Коростелёв поднялся на 19-ю строчку (330).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 4 января:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1294 очка.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 1048.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 924.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 720.
5. Эдвин Ангер (Швеция) – 710.
6. Ларс Хегген (Норвегия) — 662.
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 647.
8. Андреас Рее (Норвегия) — 583.
9. Гус Шумахер (США) — 557.
10. Элиа Барп (Италия) — 552.

19. Савелий Коростелёв (Россия) – 330.

Коростелёв показал себя на адской горе! До бронзы не хватило совсем чуть-чуть
