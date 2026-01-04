Скидки
Егор Сорин объяснил, почему Иверсен обошёл Коростелёва на финише гонки в гору

Егор Сорин объяснил, почему Иверсен обошёл Коростелёва на финише гонки в гору
Егор Сорин
Комментарии

Тренер Егор Сорин высказался о четвёртом месте российского лыжника Савелия Коростелёва в масс-старте на 10 км в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Он объяснил, чего не хватило его подопечному для попадания на подиум.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4

«Тот очень сильно прошёл финишный отрезок. Савелий, наоборот, за 300—400 метров до финиша прошёл достаточно резво, даже приблизился к лидерам. Это определённый опыт для него, всё-таки впервые он эту гору бежит и в дальнейшем будет знать, как на ней правильно раскладываться».

Сорин также подвёл итоги выступления россиян на многодневке.

«Очень хороший результат для дебютантов Кубка мира, учитывая то, в каких обстоятельствах спортсмены готовились, как долго они боролись, чтобы проявить себя, сколько нервов потратили. В ноябре ещё никто целенаправленно не строил подготовку под Кубок мира и «Тур де Ски». Уверен, эти результаты расцениваются как отличные, и спортсмены сами чувствуют, что готовы на большее», — приводит слова Сорина ТАСС.

