Егор Сорин объяснил, почему Иверсен обошёл Коростелёва на финише гонки в гору

Тренер Егор Сорин высказался о четвёртом месте российского лыжника Савелия Коростелёва в масс-старте на 10 км в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Он объяснил, чего не хватило его подопечному для попадания на подиум.
«Тот очень сильно прошёл финишный отрезок. Савелий, наоборот, за 300—400 метров до финиша прошёл достаточно резво, даже приблизился к лидерам. Это определённый опыт для него, всё-таки впервые он эту гору бежит и в дальнейшем будет знать, как на ней правильно раскладываться».
Сорин также подвёл итоги выступления россиян на многодневке.
«Очень хороший результат для дебютантов Кубка мира, учитывая то, в каких обстоятельствах спортсмены готовились, как долго они боролись, чтобы проявить себя, сколько нервов потратили. В ноябре ещё никто целенаправленно не строил подготовку под Кубок мира и «Тур де Ски». Уверен, эти результаты расцениваются как отличные, и спортсмены сами чувствуют, что готовы на большее», — приводит слова Сорина ТАСС.
