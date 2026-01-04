Скидки
Лыжи

Сорин — о шестом месте Непряевой в масс-старте: Дарья молодец, выше было сложно подняться

Егор Сорин
Комментарии

Тренер Егор Сорин высказался о выступлении Дарьи Непряевой в масс-старте на 10 км в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Россиянка стала шестой, уступив норвежке Каролине Симпсон-Ларсен 1.04,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Каролине Симпсон-Ларсен
Норвегия
37:05.3
2
Джессика Диггинс
США
+8.8
3
Хейди Венг
Норвегия
+14.4

«Дарья молодец. Выше ей было очень сложно подняться, потому что соперницы достаточно далеко от неё ушли. Понравилось, как она шла в гору, достаточно ровно разложилась. Не понравилась первая часть: много позиций потеряла, достаточно далеко шла, лишние секунд 20 проигрывала. Уверен, она сделала правильные выводы, поймёт, что надо быть в группе, пытаться держать позицию, несмотря на спуски», — приводит слова Сорина ТАСС.

