Савелий Коростелёв: вы говорите, что я стал сильнее? Спасибо за комплимент

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о четвёртом месте в гонке в гору на «Тур де Ски» — 2025/2026. На последних метрах он уступил норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин поблагодарил журналистов, которые отметили его прогресс на международном уровне.

«Я был близко к подиуму, но на финише Эмиль оказался сильнее меня. Сегодня я действительно выложился, так что доволен четвёртым местом. Пытался удержать его позади на последней части подъёма, но когда трасса начала выравниваться, у меня уже не осталось сил — совсем ничего, чтобы дотянуть до самого конца.

Я прогрессирую. Это восхождение показало, что мне нужно больше тренироваться на спусках, а не на подъёмах (смеётся). Вы говорите, что я стал сильнее? Тогда спасибо за комплимент. Мне понадобилось несколько гонок, чтобы адаптироваться. Сейчас всё идёт лучше и лучше», — приводит слова Коростелёва Fondo Italia.