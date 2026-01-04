Скидки
Лыжи

Савелий Коростелёв: вы говорите, что я стал сильнее? Спасибо за комплимент

Савелий Коростелёв: вы говорите, что я стал сильнее? Спасибо за комплимент
Савелий Коростелёв
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о четвёртом месте в гонке в гору на «Тур де Ски» — 2025/2026. На последних метрах он уступил норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин поблагодарил журналистов, которые отметили его прогресс на международном уровне.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4

«Я был близко к подиуму, но на финише Эмиль оказался сильнее меня. Сегодня я действительно выложился, так что доволен четвёртым местом. Пытался удержать его позади на последней части подъёма, но когда трасса начала выравниваться, у меня уже не осталось сил — совсем ничего, чтобы дотянуть до самого конца.

Я прогрессирую. Это восхождение показало, что мне нужно больше тренироваться на спусках, а не на подъёмах (смеётся). Вы говорите, что я стал сильнее? Тогда спасибо за комплимент. Мне понадобилось несколько гонок, чтобы адаптироваться. Сейчас всё идёт лучше и лучше», — приводит слова Коростелёва Fondo Italia.

