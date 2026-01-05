Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв предположил, в какой гонке на Олимпиаде он может выиграть медаль

Савелий Коростелёв предположил, в какой гонке на Олимпиаде он может выиграть медаль
Савелий Коростелёв
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о своих медальных шансах на Олимпийских играх 2026 года. Он отметил, что может попасть на подиум в марафоне на 50 км.

«Определённо, шансы есть. В какой гонке? Думаю, на 50 км, но не уверен», — приводит слова Коростелёва Fondo Italia.

Вчера, 4 января, Коростелёв занял четвёртое место в гонке в гору на «Тур де Ски» — 2025/2026. На последних метрах он уступил норвежцу Эмилю Иверсену. В генеральной классификации дебютной многодневки спортсмен занял восьмое место.

Ранее организаторы соревнований после масс-старта на 10 км заметили российские флаги. Директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси после этого присутствовал с Коростелёвым в микст-зоне и отметил, что не может запретить фанатам использовать национальную символику. Сам спортсмен затем сфотографировался с болельщиками, но без флагов.

Материалы по теме
Савелий Коростелёв: вы говорите, что я стал сильнее? Спасибо за комплимент
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android