Савелий Коростелёв предположил, в какой гонке на Олимпиаде он может выиграть медаль

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о своих медальных шансах на Олимпийских играх 2026 года. Он отметил, что может попасть на подиум в марафоне на 50 км.

«Определённо, шансы есть. В какой гонке? Думаю, на 50 км, но не уверен», — приводит слова Коростелёва Fondo Italia.

Вчера, 4 января, Коростелёв занял четвёртое место в гонке в гору на «Тур де Ски» — 2025/2026. На последних метрах он уступил норвежцу Эмилю Иверсену. В генеральной классификации дебютной многодневки спортсмен занял восьмое место.

Ранее организаторы соревнований после масс-старта на 10 км заметили российские флаги. Директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси после этого присутствовал с Коростелёвым в микст-зоне и отметил, что не может запретить фанатам использовать национальную символику. Сам спортсмен затем сфотографировался с болельщиками, но без флагов.