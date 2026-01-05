Коростелёв рассказал о своей реакции на присутствие фанатов с флагами России на «ТдС»

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о присутствии болельщиков с российскими флагами во время «Тур де Ски» — 2025/2026. Спортсмен увидел их, сфотографировался, но без присутствия в кадре триколоров.

«Я был очень удивлён, увидев их здесь. Что для меня значит такая поддержка? Приятно, но… Приятно», — приводит слова Коростелёва Fondo Italia.

Российские флаги заметили организаторы соревнований. Директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси после этого присутствовал с Коростелёвым в микст-зоне и отметил, что не может запретить фанатам использовать национальную символику. Сам спортсмен затем сфотографировался с болельщиками, но без флагов.