Главная Лыжи Новости

«Очень сильный, но у него есть слабые места». Савелий Коростелёв — о Йоханнесе Клебо

Йоханнес Клебо
Российский лыжник Савелий Коростелёв заявил, что может бороться с сильнейшими лыжниками на Кубке мира. Он также отметил, что у лидера последних лет пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо есть слабые места, которые нужно анализировать.

«Очень высокий уровень [на Кубке мира], но считаю, что могу бороться с остальными.

Отставание от Клебо? Он действительно очень сильный спортсмен, но, как и у всех, у него есть слабые места, и мы должны попробовать их использовать. Но это сложно. Какие именно? Их слишком мало, так что нам нужно их анализировать (смеётся)», — приводит слова Коростелёва Fondo Italia.

