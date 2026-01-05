Коростелёв: опыт участия в гонке в гору на Кубке России мне помог во время «Тур де Ски»

Лыжник Савелий Коростелёв высказался об опыте участия в масс-старте на 10 км свободным стилем в рамках этапа Кубка России в Кировске. Дистанция на внутрироссийском старте создана по модели восхождения в гору Альп-де-Чермис на «Тур де Ски».

«Да, это помогло [набраться опыта]. После той гонки я многое понял. Например, если стартуешь первым, идущему за тобой нужно больше сил, чтобы тебя обойти», — приводит слова Коростелёва Fondo Italia.

Вчера, 4 января, Коростелёв в гонке в гору на Альп-де-Чермис стал четвёртым, уступив на финише норвежскому спортсмену Эмилю Иверсену. Это лучший результат в международной карьере россиянина.