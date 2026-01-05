Савелий Коростелёв отдал гоночный биб итальянскому фанату после «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелёв подарил свой гоночный биб итальянскому парню после «Тур де Ски» — 2025/2026. Болельщик попросил у спортсмена майку, в которой он бежал в гору и стал четвёртым, но россиянин поделился бибом с другого старта. Этот факт подметили в СМИ Италии.

«Один итальянский парень останавливает его с просьбой отдать биб. Коростелёв вежливо отказывает: «Извини, но он мне дорог, я хочу оставить его на память». Он делает несколько шагов, затем останавливается и кричит парню: «Иди сюда, у меня есть ещё один!» — и дарит ему стартовый номер с одной из гонок предыдущих дней», — пишет Fondo Italia.

Вчера, 4 января, Коростелёв занял четвёртое место в гонке в гору на «Тур де Ски» — 2025/2026. На последних метрах он уступил норвежцу Эмилю Иверсену. В генеральной классификации дебютной многодневки спортсмен занял восьмое место.