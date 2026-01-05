Скидки
Савелий Коростелёв отдал гоночный биб итальянскому фанату после «Тур де Ски»

Савелий Коростелёв отдал гоночный биб итальянскому фанату после «Тур де Ски»
Российский лыжник Савелий Коростелёв подарил свой гоночный биб итальянскому парню после «Тур де Ски» — 2025/2026. Болельщик попросил у спортсмена майку, в которой он бежал в гору и стал четвёртым, но россиянин поделился бибом с другого старта. Этот факт подметили в СМИ Италии.

«Один итальянский парень останавливает его с просьбой отдать биб. Коростелёв вежливо отказывает: «Извини, но он мне дорог, я хочу оставить его на память». Он делает несколько шагов, затем останавливается и кричит парню: «Иди сюда, у меня есть ещё один!» — и дарит ему стартовый номер с одной из гонок предыдущих дней», — пишет Fondo Italia.

Вчера, 4 января, Коростелёв занял четвёртое место в гонке в гору на «Тур де Ски» — 2025/2026. На последних метрах он уступил норвежцу Эмилю Иверсену. В генеральной классификации дебютной многодневки спортсмен занял восьмое место.

