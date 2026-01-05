Скидки
Главная Лыжи Новости

«Это даже хорошо». Панжинский — о том, что Коростелёв упустил бронзу масс-старта в гору

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте Александр Панжинский оценил выступление 22-летнего российского лыжника Савелия Коростелёва на многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026.

Коростелёв занял восьмое место в общем зачёте «Тур де Ски», а в финальном масс-старте в гору занял четвёртое место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4

«Даже хорошо, что Савелий, недоработав эти 50 метров, остался четвёртым. Лучше набить все шишки сейчас, оставить жажду призовых мест на февраль», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.
  2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.
  5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.
  6. Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.
  7. Гус Шумахер (США) +2.17,0.
  8. Савелий Коростелёв (Россия) +2.28,5.
