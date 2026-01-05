«Это даже хорошо». Панжинский — о том, что Коростелёв упустил бронзу масс-старта в гору
Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте Александр Панжинский оценил выступление 22-летнего российского лыжника Савелия Коростелёва на многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026.
Коростелёв занял восьмое место в общем зачёте «Тур де Ски», а в финальном масс-старте в гору занял четвёртое место.
«Даже хорошо, что Савелий, недоработав эти 50 метров, остался четвёртым. Лучше набить все шишки сейчас, оставить жажду призовых мест на февраль», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.
- Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.
- Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.
- Гус Шумахер (США) +2.17,0.
- Савелий Коростелёв (Россия) +2.28,5.
