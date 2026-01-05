«Это даже хорошо». Панжинский — о том, что Коростелёв упустил бронзу масс-старта в гору

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте Александр Панжинский оценил выступление 22-летнего российского лыжника Савелия Коростелёва на многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026.

Коростелёв занял восьмое место в общем зачёте «Тур де Ски», а в финальном масс-старте в гору занял четвёртое место.

«Даже хорошо, что Савелий, недоработав эти 50 метров, остался четвёртым. Лучше набить все шишки сейчас, оставить жажду призовых мест на февраль», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги: