Три российских сноубордиста получили нейтральный статус от FIS

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским сноубордистам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В список вошли три сноубордиста: Ярослав Степанко, Арсений Томин и Кристина Пауль.

Ранее нейтральный статус от FIS получили лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Спортсмены приняли участие в этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе, а также в престижной лыжной многодневке «Тур де Ски».

Напомним, в конце 2025 года МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.