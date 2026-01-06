В FIS объяснили, почему удары США по Венесуэле не вызывают бан американского спорта
Директор по коммуникациям Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси ответил, по какой причине агрессивные действия США в Венесуэле не вызывают санкций в отношении американского спорта.
«Я понимаю вопрос. И ответ таков: если мир будет реагировать на действия США так же сильно, как на ситуацию на Украине, то в итоге это станет вопросом и для нас. Но мы пока даже близко к этому не подошли», — приводит слова Сасси Expressen.
Напомним, 3 января военные силы США нанесли массированный удар по Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро и его супруга были вывезены в Нью-Йорк и предстали перед судом.
