За сутки нейтральный статус получили восемь спортсменов из России

Вчера, 6 января, несколько международных федераций выдали россиянам статусы индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), позволяющие выступать на международных стартах.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральные статусы трём сноубордистам: Кристине Пауль, Ярославу Степанко и Арсению Томину, а также представителю вспомогательного персонала сборной России по фристайлу Максиму Клокову.

А Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) объявила о выдаче нейтрального статуса следующим персонам из России.

Батутный спорт:
Никита Дымов, Илья Шашин.

Спортивная гимнастика:
Анастасия Бедрина, Савелий Съедин.

Аэробика:
Мария Панюшина.

Художественная гимнастика (тренер):
Анастасия Максимова.

