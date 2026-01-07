За сутки нейтральный статус получили восемь спортсменов из России

Вчера, 6 января, несколько международных федераций выдали россиянам статусы индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), позволяющие выступать на международных стартах.
Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральные статусы трём сноубордистам: Кристине Пауль, Ярославу Степанко и Арсению Томину, а также представителю вспомогательного персонала сборной России по фристайлу Максиму Клокову.
А Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) объявила о выдаче нейтрального статуса следующим персонам из России.
Батутный спорт:
Никита Дымов, Илья Шашин.
Спортивная гимнастика:
Анастасия Бедрина, Савелий Съедин.
Аэробика:
Мария Панюшина.
Художественная гимнастика (тренер):
Анастасия Максимова.