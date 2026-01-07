Скидки
«Одна из самых сложных». Диггинс — о победе на «Тур де Ски» — 2025/2026

Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2018 американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, почему считает победу на «Тур де Ски» – 2025/2026 одним из самых сложных испытаний в карьере. Ранее американка в третий раз в карьере выиграла лыжную многодневку.

«Самый большой вызов во время соревнований — это сохранять концентрацию и уметь каждый день переключаться с одной гонки на другую. На протяжении 10 дней нужно просто держаться и продолжать поддерживать друг друга, возможно, не показывая выдающихся результатов, по крайней мере, показывать результаты на четвёрку с плюсом день за днём. И это сложно.

Это действительно потрясающее чувство. Победа на «Тур де Ски» — одна из самых сложных. Олимпийские игры — это одна гонка. А «Тур» — это день за днём, огромное давление», – приводит слова Диггинс Ski-Nordique.

