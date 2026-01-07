Скидки
Сорин поставил оценки Коростелёву и Непряевой за выступления на «Тур де Ски»

Егор Сорин
Тренер Егор Сорин высказался по поводу выступлений Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на «Тур де Ски» — 2025/2026. Он отметил, что по итогам соревнований Коростелёв мог войти в топ-6 генеральной классификации.

«Савелию – четвёрочка с минусом. Он и сам уверен, что недобрал. Во-первых, из-за падения в масс-старте на 5 км. Во-вторых, можно было лучше в разделке – хотя тут больше повлияли особенности подготовки до многодневки. В-третьих, спринты – в Валь-ди-Фьемме точно нужно было проходить пролог. Получилось же 31-е место в десятых от топ-30. То есть он мог быть по итогам «Тура» в шестёрке.

А Дарье – пять. У неё практически всё получилось. Да, можно было лучше в спринтах и разделке, но в целом она своё на первом «Тур де Ски» сделала. Тут, наверное, стоит пояснить разницу. Савелий в России был лидером. Весь олимпийский цикл они с Сергеем Ардашевым и Александром Большуновым были на первых ролях. С него и спрос соответствующий», — приводит слова Сорина Sports.ru.

