Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Егор Сорин: мы не ставим задачи перед Непряевой и Коростелёвым взять медаль на Олимпиаде

Егор Сорин: мы не ставим задачи перед Непряевой и Коростелёвым взять медаль на Олимпиаде
Егор Сорин
Комментарии

Тренер Егор Сорин поделился мнением относительно перспектив российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он подчеркнул, что перед спортсменами не ставится задачи попасть на подиум соревнований в феврале.

— Стоит ли перед Коростелёвым и Непряевой задача взять медаль на Олимпиаде?
– Такой задачи мы не ставим. Не хотелось бы забивать этими мыслями головы спортсменов, им и так хватает давления. Накачки сейчас точно ни к чему.

– А какое выступление будет хорошим?
– Топ-6, — приводит слова Сорина Sports.ru.

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 пройдут с 7 по 22 февраля.

Материалы по теме
Сорин поставил оценки Коростелёву и Непряевой за выступления на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android