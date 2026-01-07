Егор Сорин: мы не ставим задачи перед Непряевой и Коростелёвым взять медаль на Олимпиаде

Тренер Егор Сорин поделился мнением относительно перспектив российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он подчеркнул, что перед спортсменами не ставится задачи попасть на подиум соревнований в феврале.

— Стоит ли перед Коростелёвым и Непряевой задача взять медаль на Олимпиаде?

– Такой задачи мы не ставим. Не хотелось бы забивать этими мыслями головы спортсменов, им и так хватает давления. Накачки сейчас точно ни к чему.

– А какое выступление будет хорошим?

– Топ-6, — приводит слова Сорина Sports.ru.

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 пройдут с 7 по 22 февраля.