За сутки нейтральный статус получили три спортсмена из России

Вчера, 8 января, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) выдала трём российским спортсменам статусы индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), позволяющие выступать на международных стартах.

FIS обновила информацию по нескольким видам спорта.

Сноуборд: Софья Афанасьева (спортсменка); Олег Белоусов, Павел Корпачев, Денис Лампартер, Андрей Мерзликин, Денис Салагаев, Игорь Тихоненко, Денис Чевтайкин (тренеры и персонал).

Прыжки на лыжах с трамплина: Александра Кустова (спортсменка); Василий Негребецкий (тренеры и персонал).

Лыжное двоеборье: Самир Мастиев (спортсмен).

