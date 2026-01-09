Скидки
Маркус Крамер может стать тренером сборной Финляндии со следующего сезона

Маркус Крамер может стать тренером сборной Финляндии со следующего сезона
Бывший тренер сборной России, ныне работающий в национальной команде Италии, Маркус Крамер рассказал, что заинтересован в вакансии главного тренера сборной Финляндии.

«Конечно, я заинтересован! Тренерская работа в стране вроде Финляндии в лыжных гонках всегда интересна. У вас долгая и успешная история в лыжах. Я никогда не говорю «нет», — приводит слова Крамера Ilta-Sanomat.

Крамер сначала тренировал группы сборной России неофициально (с 2010 года), а в 2014-м стал полноценным тренером сборной России. После начала СВО он был вынужден покинуть Россию. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Самыми титулованными воспитанниками Крамера среди россиян являются Юлия Ступак, Сергей Устюгов и Александр Легков.

Маркус Крамер высказался о потенциале Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026
