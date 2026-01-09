Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Не могла дойти даже до туалета». Сван рассказала о проблемах со стопой

«Не могла дойти даже до туалета». Сван рассказала о проблемах со стопой
Комментарии

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван поделилась подробностями проблемы со стопой, из-за которой ей пришлось пропустить «Тур де Ски» – 2025/2026.

«Это было в сочельник. Утром я делала интервалы, всё шло отлично, бегала днём. Но когда вернулась домой, я не могла идти. Подумала, что, может, это судорога или что-то подобное, потому что раньше меня вообще ничего не беспокоило. Была надежда, что утром отпустит, но боль не ушла. Я могла сделать буквально три шага. На третьем шаге я упала — так болело. Даже до туалета не могла дойти.

Скорее всего, дело было в зажатом нерве. Через несколько дней всё снова пришло в норму», – сказала Сван в интервью Expressen.

Материалы по теме
Разбор стартов Коростелёва и Непряевой на Кубке мира. В чём можно добавить до Олимпиады?
Разбор стартов Коростелёва и Непряевой на Кубке мира. В чём можно добавить до Олимпиады?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android