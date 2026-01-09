«Не могла дойти даже до туалета». Сван рассказала о проблемах со стопой

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван поделилась подробностями проблемы со стопой, из-за которой ей пришлось пропустить «Тур де Ски» – 2025/2026.

«Это было в сочельник. Утром я делала интервалы, всё шло отлично, бегала днём. Но когда вернулась домой, я не могла идти. Подумала, что, может, это судорога или что-то подобное, потому что раньше меня вообще ничего не беспокоило. Была надежда, что утром отпустит, но боль не ушла. Я могла сделать буквально три шага. На третьем шаге я упала — так болело. Даже до туалета не могла дойти.

Скорее всего, дело было в зажатом нерве. Через несколько дней всё снова пришло в норму», – сказала Сван в интервью Expressen.