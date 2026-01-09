Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бурман — об Олимпиаде: больше никаких отборочных для меня. Грустно, но что поделаешь

Бурман — об Олимпиаде: больше никаких отборочных для меня. Грустно, но что поделаешь
Комментарии

Шведский лыжник Йенс Бурман высказался о своём непопадании на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Милане (Италия), из-за болезни. Последние места в мужской команде объявят 20 января, но 31-летний атлет уверен, что его там не будет.

«Классическая простуда с болью в горле. Я здоров, но ещё не восстановил тренировки. Это я могу утверждать. Больше никаких отборочных для меня в ближайшее время. Каково это? Конечно, грустно, но что поделаешь. Приходится принимать. Дальше надо просто начинать заново, целиться на какой-то другой этап Кубка мира зимой и показать там что-то хорошее», — приводит слова Бурмана Expressen.

Материалы по теме
Разбор стартов Коростелёва и Непряевой на Кубке мира. В чём можно добавить до Олимпиады?
Разбор стартов Коростелёва и Непряевой на Кубке мира. В чём можно добавить до Олимпиады?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android