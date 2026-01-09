Бурман — об Олимпиаде: больше никаких отборочных для меня. Грустно, но что поделаешь

Шведский лыжник Йенс Бурман высказался о своём непопадании на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Милане (Италия), из-за болезни. Последние места в мужской команде объявят 20 января, но 31-летний атлет уверен, что его там не будет.

«Классическая простуда с болью в горле. Я здоров, но ещё не восстановил тренировки. Это я могу утверждать. Больше никаких отборочных для меня в ближайшее время. Каково это? Конечно, грустно, но что поделаешь. Приходится принимать. Дальше надо просто начинать заново, целиться на какой-то другой этап Кубка мира зимой и показать там что-то хорошее», — приводит слова Бурмана Expressen.