«Я протянул ему руку в Тюмени». Бакуров — о взаимодействии с Большуновым после конфликта

Российский лыжник Александр Бакуров, пострадавший в конце ноября 2025 года в инциденте с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, рассказал о последующих взаимоотношениях с соперником после конфликта.

После финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске Большунов намеренно травмировал Александра Бакурова, налетев на него со спины и толкнув. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

— Довелось пообщаться с Большуновым после того, как пересеклись на трассе в следующей гонке после скандала?

— Я протянул ему руку в Тюмени. В принципе он мне тоже протянул. В Ижевске (на четвёртом этапе Кубка России 20-21 декабря. — Прим. «Чемпионата») я поблагодарил его после финала за работу, за борьбу. Он ответил взаимностью. Вот и всё.

— Насколько серьёзной была травма? За счёт чего удалось уже через неделю c небольшим выйти на старт?

— Честно говоря, уже не хочу это обсуждать. Меня просили вернуться раньше. И не выйти на старт… Я тоже не видел в этом смысла. Я заявился тогда, когда готов был бежать.

— Удивились тому, как несколько лыжников вас публично поддержали в этой ситуации?

— Я уверен в них, уверен в своих друзьях, своей команде. И знаю, что они всегда займут правильную позицию и не будут ни к кому предвзяты. Как они видят эту ситуацию, так и скажут, — цитируют Бакурова «Известия».