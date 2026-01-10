Скидки
Вонн победила в скоростном спуске на Кубке мира в Австрии, россиянка Плешкова — 51-я

Вонн победила в скоростном спуске на Кубке мира в Австрии, россиянка Плешкова — 51-я
Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн стала победительницей в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Австрии. Она преодолела дистанцию за 1.06,24.

Второй стала норвежская спортсменка Кайса Викхофф Ли, отстав от лидера на 0,37. Тройку сильнейших замкнула американка Жаклин Уиллс (+0,48). Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 51-е место из 57.

Горные лыжи. Кубок мира — 2025/2026. Цаухензее (Австрия). Женщины, скоростной спуск:

1. Линдси Вонн (США) — 1.06,24.

2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) +0,37.

3. Жаклин Уиллс (США) +0,48.

4. Лаура Пировано (Италия) +0,63.

5. Джанин Шмитт (Швейцария) +0,65…

51. Юлия Плешкова (Россия) +2,90.

