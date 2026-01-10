Швейцарец Одерматт одержал победу в гигантском слаломе на этапе КМ в Адельбодене

Олимпийский чемпион – 2022, трёхкратный чемпион мира швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Адельбодене.

Одерматт финишировал с результатом 1.14,40. Вторым на финише стал бразилец Лукас Бротен (+0,49), замкнул тройку призёров в данном виде программы француз Лео Ангено (+0,68).

Российские горнолыжники Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли выйти во вторую попытку. Андриенко занял 44‑ю строчку после первой попытки, а Кузнецов сошёл по ходу спуска.

Горнолыжный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Адельбоден (Швейцария). Гигантский слалом. Мужчины.

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.14,40.

2. Лукас Бротен (Бразилия) +0,49.

3. Лео Ангено (Франция) +0,68.

4. Тимон Хёуган (Норвегия) +1,26.

5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) + 1,43.

6. Лоик Мейар (Швейцария) +1,50.