«Думала, что шансов нет». Вонн — о победе на этапе КМ в Австрии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн прокомментировала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Австрии. Эта победа стала второй для американки после возвращения в спорт.

«Я довольно упрямый и целеустремлённый человек. Внутри меня всегда растёт огромная конкуренция, это просто моя природа, благодарна, что у меня есть такая способность.

Честно говоря, думала, что с моим стартовым номером у меня нет шансов, потому что снега так много, после старта шестой спортсменки уже практически не было трассы. Думала, что шансов нет, поэтому просто бросилась вперёд изо всех сил.

В целом, мне показалось, что скорости были относительно низкими, поэтому почувствовала, что могу рискнуть. Я ощущала внутри себя, что не делаю ничего сумасшедшего, но это была явно другая траектория прохождения, чем у всех остальных, поэтому я смогла проехать немного быстрее, чем остальные», – приводит слова Вонн пресс-служба FIS.