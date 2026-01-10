Бородавко — о трансляции ОИ в России: почему бы не посмотреть на выступление Малинина?

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поддержал демонстрацию Олимпийских игр по российскому телевидению.

«Считаю, что показывать Олимпиаду в России нужно. Это же красивое спортивное зрелище. Многие любят, к примеру, мировое фигурное катание, которое находится на очень высоком уровне. Почему бы не посмотреть на выступление того же Малинина, который исполняет шикарные квады. Он один из лучших фигуристов мира. Почему не посмотреть на эту красоту в его исполнении? Вообще это достояние всех, поэтому не вижу причин не полюбоваться лучшими спортсменами в своих видах. Тот же хоккей с игроками НХЛ. Так что я придерживаюсь мнения, что Игры показывать нужно», — сказал Бородавко в беседе с «ВсеПроСпорт».

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля.