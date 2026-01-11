Терезе Йохауг стала мамой во второй раз, у неё родился сын

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг родила второго ребёнка в нынешние выходные. У неё родился сын.

«Такие дни случаются нечасто. Рождение ребёнка и почётная награда спортивного гала-вечера в один день. Огромное спасибо всем, кто пришёл мне на помощь, когда она была мне нужна. Я навсегда запомню этот день», — написала Йохауг на личной странице в соцсетях.

37-летняя Йохауг и её супруг Нильс Якоб Хофф уже воспитывают дочь, которая родилась в 2023 году.

Терезе Йохауг завершала карьеру в 2022 году, однако через два года вернулась в спорт ради домашнего чемпионата мира — 2025, который проходил в Тронхейме. Она не сумела выиграть золотые медали.